Governo: Patuanelli, crisi? Surreale che politica si guardi ombelico, serve unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "surreale che in questo momento del Paese la politica si guardi l'ombelico e pensi a dare un'alternativa a questo premier e questo governo". Ha commentato così, l'ipotesi di crisi di governo Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, ospite di "Che tempo che fa" su Rai3. Occorre "unità per dare risposte ai cittadini", ha aggiunto. "Non perché penso che questo sia il miglior governo possibile e non mi sento il miglior ministro del mondo, ma mi sento di dare tutto quello che posso in questo momento di difficoltà", ha concluso Patuanelli. (Rin)