Recovery: Patuanelli, occasione necessaria per accelerare su sburocratizzazione

- La burocrazia di oggi "è frutto della stratificazione normativa di decenni", per la quale "non c'è la bacchetta magica". Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, ospite di "Che tempo che fa" su Rai3. Quella del Recovery fund è "l'occasione necessaria, altrimenti le amministrazioni chiamate ad un grande impegno di investimento fanno difficoltà a spendere le risorse e a trasformare le risorse in progetti compiuti", ha spiegato il ministro. (Rin)