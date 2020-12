Governo: Patuanelli, M5s non fa polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "ha pagato il prezzo di essere stato forza di opposizione, tra le migliori degli ultimi 20 anni" ed è "diventato centrale nel governare il Paese, anche noi abbiamo dovuto capire qual è il nostro nuovo orizzonte", questo "non significa far polemiche sul governo". Lo ha spiegato Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, ospite di "Che tempo che fa" su Rai3. "Solo il dialogo, il rapporto franco e stretto tra noi ci può far uscire da questo momento", ha concluso.(Rin)