Business news: Brasile, compagnia Vale annuncia vendita miniera nichel in territorio francese nel Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria brasiliana Vale ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la vendita della miniera di nichel in Nuova Caledonia, territorio francese nel Pacifico. Secondo quanto riferito da Vale in una nota ripresa dalla stampa locale, l'accordo è stato concluso con un consorzio guidato dall'attuale management e dai dipendenti della Vale in Nuova Caledonia, supportato dalle autorità caledoniane e francesi. Vale ha spiegato che "questa soluzione di acquisto garantirà la continuità dell'esplorazione e dello sviluppo dell'impianto nel rispetto delle sue responsabilità sociali e ambientali da parte di una nuova società di cui gli investitori locali controllano il 50 per cento delle azioni". L'acquisizione consentirà di garantire più di 3.000 posti di lavoro diretti e indiretti. Dopo aver perso miliardi di dollari, Vale aveva annunciato alla fine dello scorso anno la sua intenzione di lasciare la Nuova Caledonia, territorio francese dove gestisce un impianto metallurgico di nichel e cobalto, vicino al ricco e strategico giacimento di Goro. L'impianto è stato ridimensionato prima di essere messo in vendita, produce un prodotto intermedio denominato "Nickel Hydroxyde Cake" (Nhc) destinato al mercato delle batterie per auto elettriche. (Res)