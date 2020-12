Business news: Brasile, Banca centrale lascia tasso di sconto al minimo storico del 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale (Bc) del Brasile ha deciso per la seconda volta di lasciare invariato il tasso di sconto al 2 per cento, minimo storico raggiunto nella riunione del 6 agosto. Nella decisione, presa all'unanimità dal Consiglio di politica monetaria (Copom) riunito mercoledì 9, si sottolinea che il recente surriscaldamento dei prezzi, soprattutto per i generi alimentari, è ancora sotto controllo. "Nonostante la forte pressione inflazionistica a breve termine, il Comitato conferma la diagnosi che gli shock attuali siano temporanei e continua a monitorare attentamente la sua evoluzione, in particolare le misure inflazionistiche sottostanti", ha evidenziato il testo. Per la prima volta però, la Banca ha avvertito della possibilità che il costo del denaro possa nel futuro non essere più mantenuto nel lungo periodo a un livello basso. Il Copom ha stimato che l'inflazione ufficiale terminerà il 2020 al 4,3 per cento, assestandosi al 3,4 per cento nel 2021 e nel 2022. (Res)