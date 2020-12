Business news: Brasile, Standard & Poor's mantiene outlook debito pubblico stabile, Pil 2020 a -4,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Standard & Poor's (S&P) ha mantenuto l'outlook sul debito pubblico del Brasile "stabile". Per l'agenzia il debito pubblico lordo dovrebbe raggiungere il 90,7 per cento del Pil entro fine anno, in crescita del 14,9 per cento rispetto allo scorso anno. L'agenzia ha affermato che potrebbe aumentare il rating del paese, attualmente fermo a BB, "se le riforme strutturali, attualmente in fase di stallo, fossero approvate e l'economia crescesse più del previsto nel 2020 e 2021". D'altra parte S&P ha affermato che potrebbe peggiorare la valutazione del Brasile "se la pressione per sforare il tetto di spesa dovesse spingere il governo a ridurre l'impegno in merito alla riduzione del debito pubblico". S&P ha tuttavia migliorato la stima di contrazione prevista per il Pil del Brasile nel 2020 portandola al 4,7 per cento. (Res)