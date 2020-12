Sanità: sindacati, 14 dicembre sciopero lavoratori Asst Santi Paolo e Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usi, Usb e Nursing Up dell'Asst Santi Paolo e Carlo proclamano lo sciopero aziendale "di tutto il personale del comparto non medico e non dirigente dipendente dell'Asst Santi Paolo e Carlo per l'intera giornata del 14 dicembre 2020". Lo comunicano i sindacati in una nota. Preso atto "del risultato negativo del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 146/90 e s.m.i. - si legge nella nota - esperito in data 10 novembre 2020 in video conferenza con la Prefettura di Milano e l'ASST Santi Paolo e Carlo". È previsto alle 10 un presidio davanti al San Paolo, che prosegue alle 14.30 sotto al Palazzo della Regione Lombardia. Nel manifesto dello sciopero si legge: "È di vitale importanza che i lavoratori della sanità pubblica possano lavorare nel rispetto dei diritti e di tutte le norme di sicurezza. Il benessere dei lavoratori è quello dei cittadini, indispensabile per un sistema sanitario degno di questo nome". (Com)