Roma: folla a Fontana di Trevi, isolata momentaneamente area

- Assembramenti a Fontana di Trevi, nel cuore di Roma. Per questo gli agenti della polizia locale gruppo Trevi hanno momentaneamente isolato l'area al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. La folla, infatti, non rendeva più possibile il mantenimento della distanza di sicurezza. Con il defluire delle persone, si procederà ad una graduale riapertura e un contingentamento con modalità "stop and go", procedura in atto anche in altre località del "tridente", al fine di scongiurare la formazione di assembramenti (Rer)