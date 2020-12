Legge Bilancio: Fico, da Camera 80 milioni a sanità e terremotati, gesto senza bandiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati approvati "poco fa in commissione due emendamenti alla legge di Bilancio con cui gli 80 milioni risparmiati dalla Camera dei deputati vengono formalmente destinati agli operatori sanitari e alle popolazioni terremotate. Si tratta di risorse frutto del lavoro di contenimento e razionalizzazione della spesa di Montecitorio, per cui ringrazio i questori, tutti i componenti dell’Ufficio di presidenza e l’amministrazione". Lo rende noto su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "Sono molto contento che in questo modo la Camera possa, da un lato, contribuire al fondo per le gratifiche al personale sanitario che è in prima linea in questo momento di emergenza e, dall’altro, sostenere chi affronta innumerevoli difficoltà nelle zone colpite dal sisma. È un gesto che vede la politica unita, senza bandiere e distinzioni", conclude. (Rin)