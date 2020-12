Business news: Brasile, Senato approva programma abitativo per 1,6 milioni di famiglie a basso reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha approvato il testo di legge che crea il nuovo programma di finanziamenti a tasso agevolato concessi a famiglie a basso reddito per l'acquisto della prima casa, presentato dal presidente Jair Bolsonaro in parlamento lo scorso agosto. Il testo, approvato la scorsa settimana dalla Camera, sarà trasmesso al presidente per la promulgazione. Il programma Casa Verde e Amarela (casa verde-oro) è una riformulazione del Minha Casa Minha Vida (mia casa mia vita) creato nel 2009 dal governo dell'ex presidente Luiz Inacio 'Lula' da Silva, con l'obiettivo di ridurre il grave deficit abitativo nel paese. La nuova versione prevede una riduzione dei tassi di interesse, in linea con il calo del tasso di sconto che è al suo minimo storico e in generale dei tassi d'interesse applicati delle banche commerciali. Inoltre il programma destina attenzioni maggiori alla regolarizzazione della proprietà fondiaria. L'obiettivo del programma è quello di offrire finanziamenti a circa 1,6 milioni di famiglie a basso reddito entro il 2024, allargando il bacino di beneficiari di 350mila nuclei familiari. (Res)