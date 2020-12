Business news: Messico, parlamento approva in tempi record la riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Messico ha approvato la corposa riforma del sistema pensionistico proposta dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Il provvedimento - che porterà tra le altre cose a un robusto innalzamento delle pensioni per i lavoratori meno retribuiti -, è stato approvato nella serata di mercoledì dalla Camera dei deputati e confermata, in tempi rapidi, questa mattina al Senato. La nuova normativa, frutto della revisione di due leggi, passa ora all'esecutivo per essere promulgata. Tra le principali novità c'è l'aumento della quota contributiva, dal 6,5 al 15 per cento, in gran parte sostenuta da un maggiore esborso del datore di lavoro, seppure in maniera scaglionata nel tempo: dall'attuale 5,15 per cento al possibile 13,8 per cento del totale dei contributi. I lavoratori continueranno a pagare l'1,125 per cento, e la quota che dovrebbe versare lo stato, invariata, sarà in gran parte diretta a coprire gli stipendi più bassi. Rimane invariata la soglia minima dei 60 anni. (Res)