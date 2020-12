Sociale: Regione Lazio, bando da 6,6 milioni per progetti volontariato e contrasto a fragilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa nuova edizione dell'avviso 'Comunità solidali' aumentiamo di 1,6 milioni le risorse a disposizione. Abbiamo inoltre introdotto alcune fondamentali novità, tra cui l'eliminazione di una soglia minima di richiesta di contributo per agevolare gli enti più piccoli e in particolare abbiamo eliminato l'obbligatorietà del cofinanziamento, che costituirà soltanto un elemento di premialità in sede di valutazione da parte della commissione. L'obiettivo è finanziare un numero più elevato di progetti di inclusione sociale e soddisfare una domanda da parte dei cittadini del Lazio che in questo momento particolare è più stringente. Con questo provvedimento continuiamo a intervenire a sostegno del Terzo settore, valorizzando il ruolo complementare e sussidiario che ricopre nella nostra società, confermando e implementando una misura che, ormai dal 2018, costituisce un'opportunità di crescita e di sviluppo del welfare regionale", commenta l'assessore regionale alle Politiche sociali, welfare ed enti locali, Alessandra Troncarelli. (segue) (Com)