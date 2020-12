Legge Bilancio: D'Uva (M5s), ok a emendamento per 40 milioni bilancio Camera a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il deputato questore M5s Francesco D'Uva esprime "soddisfazione per il via libera in commissione Bilancio alla Camera all'emendamento dei componenti dell'ufficio di presidenza di Montecitorio, a mia prima firma, alla legge di Bilancio con cui destiniamo 40 milioni degli 80 restituiti dalla Camera alle casse dello Stato per il 2020 alle gratifiche economiche al personale sanitario in prima linea nella lotta al Covid. L'emendamento, assieme a quello a firma del collega Baldelli, con cui si destinano gli altri 40 milioni alle popolazioni colpite dal sisma, è stato votato all'inizio della seduta. Ciò denota la grande sensibilità dei colleghi impegnati in questa votazione, ai quali va il mio ringraziamento. Queste somme - conclude in una nota - derivano da un lavoro virtuoso di risparmio sul bilancio dell'Istituzione, elemento che ci rende doppiamente soddisfatti perché indice di un impegno serio e concreto. Ringrazio i colleghi questori, il presidente Fico, l'ufficio di presidenza e l'amministrazione di Montecitorio".