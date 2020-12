Rai: Meloni, uso propagandistico da governo e M5s ha raggiunto livelli da farsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, denuncia l'"occupazione grillina del servizio pubblico. Dopo le conferenze-comizio di Conte convocate in orario tg per difendere la fidanzata, aver ascoltato i monologhi dei ministri Cinque stelle nelle trasmissioni della Rai, scopriamo che oggi Luigi di Maio, che conosce e sa di calcio come io so di fisica quantistica, sarà addirittura allo speciale di Raisport dedicato a Paolo Rossi e Maradona. L'uso politico e propagandistico della Rai da parte del governo e del M5s - continua in una nota - ha raggiunto dei livelli da farsa. Ma i vertici Rai, l'Agcom e le massime istituzioni non hanno nulla da dire? E' a questo che serve il canone pagato dagli italiani per il servizio pubblico? Fratelli d'Italia porrà il tema in commissione vigilanza".(Com)