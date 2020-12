Innovazione: chiude Maker faire Rome, 100mila utenti unici e oltre 600mila pagine visualizzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era importante esserci e ci siamo stati - afferma il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti - di questo sono davvero orgoglioso. Anche questa edizione di Maker faire Rome, la prima in formato digitale, è stata un successo e questo grazie soprattutto all'impegno e alla passione di tutti. Ci siamo rivolti alla tecnologia per risolvere un problema inatteso, quello dello stop agli eventi in presenza, e abbiamo trovato proprio nella rete digitale quegli strumenti per far sì che la manifestazione si svolgesse in modalità diverse ma rispettando l'anima della Maker faire ovvero quella della condivisione di idee e progetti per un futuro migliore. Come in presenza, anche online, si è magicamente ricreato un ecosistema virtuoso tra maker, scuole, università, centri di ricerca e migliaia di appassionati all'insegna dell'innovazione alla portata di tutti. Ringrazio tutti i partner, pubblici e privati, che ci hanno sostenuto senza esitazione, rendendo possibile la realizzazione della Maker faire Rome anche in questo travagliato 2020". (Com)