Business news: Brasile-Italia, il 14 dicembre webinar "Embrapa: Tecnologia agricola per lo sviluppo sostenibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 14 dicembre alle ore 15:00 il webinar "Embrapa: Tecnologia agricola per lo sviluppo sostenibile", promosso dall'ambasciata del Brasile e da Embrapa, centro di ricerca sull'agricoltura affiliato al ministero di Agricoltura, allevamento e approvvigionamento del Brasile. Da quasi 50 anni con i suoi studi Embrapa porta innovazione e maggiore sostenibilità nella produzione agricola e zootecnica brasiliana e, grazie al suo lavoro si aprono nuove porte a cooperazioni vantaggiose nel settore, si legge in una nota diffusa dall'ambasciata del Brasile. L'incontro sarà incentrato sulla condivisione dell'expertise e del know-how degli esperti nel campo della ricerca agricola, con spazio apposito per domande e considerazioni. Interverranno inoltre esponenti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), della segreteria di stato per il territorio, l'ambiente, l'agricoltura e la protezione civile di San Marino e di CIa – agricoltori italiani. L'evento sarà in italiano e in portoghese, con traduzione simultanea. (Res)