- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniREGIONE- L'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, consegneranno alle famiglie assegnatarie i nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a Corviale, in largo Pio Fedi 5. Sarà illustrato anche il piano "Periferie al centro" con un investimento regionale di 100 milioni di euro per l'avvio di 30 cantieri nei complessi Ater delle periferie di Roma.Roma, largo Pio Fedi 5 (Corviale) (ore 12)- Webinar operativo, organizzato dalla presidenza del Consiglio regionale del Lazio, 'Strumenti e bonus di sostegno economico per affrontare la crisi pandemica'. A moderare il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. Interverranno Claudio Mancini, Maria Luisa Gnecchi (vice presidente Inps), Francesco De Angelis, commissario Consorzi Lazio, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Paolo Orneli e l'assessore al Lavoro Claudio Di Berardino. (ore 10) (segue) (Rer)