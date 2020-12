© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Conte uno e quello Conte due "certamente sono momenti diversi". Lo ha chiarito Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, ospite di "Che tempo che fa" su Rai3. "Abbiamo avuto difficoltà nella prima parte della legislatura, ci sono anche oggi, le percepisco come membro del governo", ha aggiunto per poi ricordare: "Come forza parlamentare siamo centrale con il 30 per cento dei parlamentari". (Rin)