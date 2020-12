Serbia-Kosovo: Petkovic, Associazione comuni serbi necessaria per la riuscita del dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante stabilire dei principi basati su standard internazionali, sapere di cosa stiamo parlando. Cercheremo di fare del nostro meglio per risolvere questa questione importante nel prossimo periodo, così come tutte le altre questioni aperte ", ha concluso Petkovic. Si è tenuta oggi a Bruxelles una nuova tappa del dialogo tecnico fra Belgrado e Pristina. La delegazione serba è stata guidata dal direttore dell'Ufficio governativo di Belgrado per il Kosovo, Petar Petkovic. (segue) (Seb)