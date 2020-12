Balcani: Croazia, il 15 dicembre conferenza per i 25 anni degli accordi di Dayton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri e degli Affari europei della Croazia, insieme all'Accademia croata della scienza e delle arti, ha organizzato martedì 15 dicembre una conferenza per commemorare i 25 anni dalla firma degli accordi di Dayton. L'evento, intitolato "L'eredità della pace", si svolgerà presso la Biblioteca nazionale ed universitaria di Zagabria, anche se molti relatori interverranno in modalità video conferenza a causa delle restrizioni legate alla pandemia del Covid-19. Ad aprire la conferenza, attorno alle ore 14, gli interventi del primo ministro croato Andrej Plenkovic e del presidente Zoran Milanovic. A seguire è previsto un video messaggio dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell. Dopo alcuni interventi di ex ministri del periodo del conflitto degli anni Novanta nei Balcani ed esperti in materia, attorno alle ore 18 sono previsti due video messaggi da parte dei ministri degli Esteri di Francia e Russia, Jean Yves Le Drian e Sergej Lavrov. Il panel conclusivo vedrà la partecipazione del ministro degli Esteri croato Gordan Grlic-Radman, del commissario Ue all'Allargamento Oliver Varhelyi, del vicepresidente della Camera dei popoli della Bosnia Erzegovina Dragan Covic e dell'inviato speciale Ue per il dialogo Pristina-Belgrado e per i Balcani occidentali Miroslav Lajcak. A chiudere la conferenza, l'intervento dell'ambasciatore statunitense in Croazia Robert Kohorst. (Zac)