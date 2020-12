Legge Bilancio: Girotto (M5s), lavoriamo per estendere superbonus a tutto il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus è una misura "fortemente voluta dal Movimento cinque stelle, un atto fondamentale verso il risparmio energetico che crea un indotto di posti di lavoro non indifferente". Lo ricorda in una nota il presidente della commissione Industria del Senato Gianni Girotto, del Movimento cinque stelle. "Sento componenti della maggioranza che appoggiano questa scelta e non posso che esserne lieto, ma stiamo lavorando per estendere il bonus a tutto il 2023, come ribadito oggi dal nostro capo politico Vito Crimi. Non ci accontenteremo di proroghe al ribasso. Parliamo - conclude Girotto - di una rivoluzione che deve essere portata a compimento dando ai cittadini e alle imprese della filiera edile la possibilità di potervi accedere per più tempo possibile. E su questo stiamo lavorando".(Com)