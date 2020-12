Viabilità: Anas, chiuso tratto ss36 a San Giacomo Filippo (So)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che sulla strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiuso il tratto nel comune di San Giacomo Filippo in provincia di Sondrio. Il provvedimento, disposto in via precauzionale in accordo con la Comunità Montana della Valchiavenna, si è reso necessario a seguito delle rilevazioni delle strumentazioni installate sul versante roccioso di Gallivaggio, che garantiscono l'allertamento immediato in caso di eventuale pericolo. Il traffico è deviato su by-pass con segnalazioni in loco. Il personale Anas è intervenuto per la gestione della viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)