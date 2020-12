Milano: Meghnagi (Confcommercio), domenica di shopping, +20 per cento rispetto a settimana scorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio della zona gialla e il tempo decisamente buono hanno favorito a Milano questa domenica di shopping. "Poi tireremo le somme, ma indubbiamente vi è stato un buon movimento nelle vie commerciali: corso Buenos Aires, corso Vittorio Emanuele, via Dante, corso Vercelli e le vicine via Marghera e Belfiore. Bene anche in zona viale Montenero, corso XXII Marzo, corso di Porta Romana. La riapertura dei pubblici esercizi è certamente stata d'aiuto per i negozi" spiega Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano. "Il confronto con la domenica scorsa – prosegue – è positivo: mediamente + 20%. Resta in chiaro-scuro il raffronto con il 2019: in alcuni casi, come ad esempio in zona viale Montenero, si è però riusciti a recuperare". Bigiotteria, pelletteria, maglie, capi singoli fra gli articoli più richiesti. "Lo scontrino medio – rileva Meghnagi – si attesta sui 90 euro". "Rinnoviamo l'invito – conclude Meghnagi – ad evitare gli assembramenti e a mantenere il corretto distanziamento. Gli esercizi commerciali adottano tutti i criteri di sicurezza e vogliono continuare a poter operare in serenità". (Com)