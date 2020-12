Pakistan: esplosione nei pressi di stazione Polizia, almeno 25 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 25 feriti il bilancio dell'esplosione registrata oggi nei pressi di una stazione di polizia nella città di Rawalpindi, in Pakistan. I primi rapporti filtrai alla stampa, segnala il quotidiano "Dawn", attribuivano l'esplosione al lancio di una granata a mano, ma il comandante della Polizia cittadina, Mohammad Ahsan Younas, ha sottolineato che al momento non ci sono elementi sufficienti per corroborare la tesi. L'ufficiale ha ricordato che si tratta comunque del secondo attacco sferrato nei pressi di una stazione di polizia. Il 4 dicembre, un uomo è morto e altri quattro sono rimasti feriti a seguito dello scoppio di un ordigno artigianale nei presssi del comando di polizia della città di Pir Wadhai. Sull'area dell'attacco odierno sono intervenuti gli elementi dell'anti terrorismo. (Inn)