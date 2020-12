Tav: Gelmini (FI), solidarietà a Forze ordine, teppisti siano assicurati a giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, denuncia "ancora una manifestazione no-Tav nei boschi della Val di Susa, ancora violenze, sassaiole e lanci di bombe carta e petardi contro le nostre Forze dell'ordine, e attacchi contro il cantiere di Chiomonte della Torino-Lione. Sono - informa in una nota - circa 250 i facinorosi incappucciati che guidano la protesta, al momento vengono segnalati due feriti: un agente della polizia e un militare della guardia di finanza. E' inaccettabile - commenta Gelmini - che simili teppisti possano avere la possibilità di delinquere in questo modo, è indecente che una manifestazione possa trasformarsi in una guerriglia. Solidarietà alle nostre forze dell'ordine e totale condanna delle violenze: i responsabili siano tutti assicurati alla giustizia". (Com)