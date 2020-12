Egitto-Mauritania: colloquio al Sisi-Ghazouani sulla crisi libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdul-Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dal suo omologo mauritano, Mohamed Ould Ghazouani. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi, in un comunicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook. I due hanno discusso di legami bilaterali e la cooperazione, in particolare a livello di sicurezza e militare, nonché gli sforzi di lotta al terrorismo nella regione del Sahel. I due hanno discusso in particolare della crisi libica. Hanno convenuto di intensificare il coordinamento sulla crisi libica alla luce delle ripercussioni dirette sulla sicurezza nazionale di entrambi i paesi. Entrambi i presidenti hanno confermato la piena volontà di porre fine alla crisi libica raggiungendo una soluzione politica per ripristinare la sicurezza e la stabilità. (Res)