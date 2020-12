Roma: con "Il tuo quartiere non è una discarica" raccolte oltre 180 tonnellate rifiuti Municipi pari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande affluenza anche nell'ultimo appuntamento del 2020 con la campagna "Il tuo quartiere non è una discarica", organizzata da Ama in collaborazione con il Tg4 Lazio: questa mattina, nel corso dell'evento che ha coinvolto tutti i municipi pari, sono state raccolte oltre 180 tonnellate di rifiuti particolari o di grossa taglia che vanno a sommarsi alle circa 1.400 tonnellate già raccolte nei precedenti appuntamenti di quest'anno, organizzati nonostante il difficile periodo dovuto all'emergenza Covid 19. (segue) (Com)