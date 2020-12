Frosinone: con progetto "Solidiamo" 1.030 borse di studio e premi agli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà sabato 19 dicembre, dalle 9, presso il complesso Forum di Frosinone, dove ha sede la Protezione civile, la cerimonia di inaugurazione della edizione 2020 di Solidiamo FormAzione, destinata agli studenti residenti nel capoluogo. Riceveranno il riconoscimento, complessivamente, 1030 ragazze e ragazzi; 330 riceveranno la borsa di studio in denaro, mentre 700 di loro saranno destinatari di un premio (un buono da spendere nei settori della cultura e tempo libero). "Il progetto, nato nel 2012 per iniziativa del sindaco Nicola Ottaviani - si legge in una nota - prevede l'erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni più meritevoli, valutati sotto il profilo dell'impegno e del reddito familiare, delle scuole medie e superiori di Frosinone grazie a un fondo costituito mediante il taglio del 50 per cento delle indennità di funzione di sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali". (segue) (Com)