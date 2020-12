Sociale: Regione Lazio, bando da 6,6 milioni per progetti volontariato e contrasto a fragilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato sul sito della Regione Lazio il bando pubblico "Comunità solidali" che prevede un investimento complessivo di 6,6 milioni di euro a sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore per attività di contrasto alle diverse forme di esclusione e fragilità. Come previsto dall'accordo di programma tra ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Regione Lazio, i progetti dovranno avere tra le finalità l'implementazione delle reti territoriali del terzo settore, la promozione della cittadinanza attiva, l'emersione dei fabbisogni dei singoli territori e le 'buone pratiche' in termini di impatto sociale. I beneficiari del finanziamento potranno proporre progetti fino a un massimo di 50mila euro e partecipare in associazione con altre realtà del settore o con soggetti pubblici. (segue) (Com)