Sociale: Regione Lazio, bando da 6,6 milioni per progetti volontariato e contrasto a fragilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, il totale dei fondi messi a bando è così suddiviso: oltre 2,2 milioni di euro sono destinati alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale e 4,4 milioni sono destinati, oltre che gli enti già menzionati, anche alle fondazioni del Terzo settore iscritte nei registi onlus della Regione Lazio. Anche per questa annualità la ripartizione delle risorse è in base agli ambiti territoriali delle Asl del Lazio nella percentuale del 50 per cento in misura fissa tra tutti gli ambiti territoriali e il restante 50 per cento in misura variabile sulla base della popolazione residente. "Gli ambiti di intervento - prosegue l'assessore - sono trasversali e abbracciano un ampio ventaglio di offerta per le cittadine e i cittadini del Lazio. Per citarne alcuni, parliamo di progettualità volte al contrasto della povertà e alla riduzione delle ineguaglianze per eliminare le condizioni di fragilità svantaggio e di esclusione sociale, e anche progetti per la promozione della salute e del benessere per tutte le età, per la valorizzazione dell'agricoltura sostenibile e sociale, per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e di un'educazione equa, inclusiva e di qualità per tutti, per l'incentivazione dell'occupazione piena e inclusiva, per il rafforzamento dell'inclusione sociale e la lotta alla solitudine nelle città". (segue) (Com)