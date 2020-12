Israele: governo il programma di vaccinazione potrebbe iniziare prima del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità israeliano, Yuli Edelstein, ha dichiarato che il programma di vaccinazione di massa contro il Covid-19 potrebbe iniziare prima della data di inizio proposta per il 27 dicembre. Il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva precedentemente affermato che Israele inizierà a vaccinare fino a 60 mila persone al giorno dal 27 dicembre. Tuttavia, durante una visita oggi in un centro di vaccinazione istituito dal gruppo del fondo sanitario del Maccabi, Edelstein ha detto che le vaccinazioni potrebbero iniziare prima. "Ho visto i preparativi avanzati qui. Le vaccinazioni possono iniziare prima, forse possiamo iniziare a vaccinare le squadre mediche dalla prossima settimana", ha detto ai giornalisti. All'inizio di questa settimana, sono arrivate in Israele le prime dosi di un vaccino contro il Covid-19 prodotto dal gigante farmaceutico statunitense Pfizer e dall'azienda tedesca BioNTech. In totale, il governo israeliano ha firmato un accordo per 8 milioni di dosi del vaccino, che è già in uso nel Regno Unito. (Res)