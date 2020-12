Ucraina: ministro Esteri Kuleba condanna aggressione a Kiev, "non c'è posto per l'antisemitismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha condannato l’episodio avvenuto giovedì scorso nel centro di Kiev dove un uomo ha rovesciato una menorah (uno dei simboli principali del mondo ebraico) prima della festa ebraica di Hanukkah (Festa dei lumi). “Condanno con la massima fermezza il brutale attacco di giovedì contro una menorah ebraica a Kiev. Accolgo con favore la rapida reazione delle forze dell'ordine che hanno identificato l'autore che ora deve affrontare accuse penali. Sono convinto che la giustizia farà il suo corso. Non c’è alcun posto per l'antisemitismo in Ucraina”, ha scritto Kuleba su Twitter. L'aggressore, che è stato arrestato, si è filmato nel momento in cui scandiva slogan antisemiti e abbatteva la menorah, situata nella piazza centrale Kontraktova di Kiev. Se condannato, l’uomo rischia ora fino a tre anni di carcere.(Rum)