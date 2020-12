Usa: covid, gruppo bipartisan presenta entro lunedì legge da 908 miliardi di dollari di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la giornata di lunedì una commissione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti depositerà una proposta di legge sullo stanziamento di altri 908 miliardi di dollari per interventi contro la diffusione del nuovo coronavirus. "Abbiamo avuto una discussione durata tutto il giorno, ieri, e ne rifaremo un'altra per definire i dettagli questo pomeriggio", ha detto Joe Manchi, senatore democratico per la West Virginia, intervistato da "Fox News". "Avremo una proposta di legge per il popolo americano, 908 miliardi". I parlamentari democratici e repubblicani che hanno partecipato ai colloqui hanno detto di aver preparato proposte dettagliate sull'aiuto alle piccole imprese, sui finanziamenti per la distribuzione di vaccini e su altri aspetti chiave del contrasto alla pandemia. Rimane da discutere il problema delle garanzie offerte ai datori di lavoro per cauuse intentate su motivi legati al virus. (Nys)