Legge Bilancio: Laforgia (Leu), approvato mio emendamento, proroga per dottorandi 33mo ciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato "un mio emendamento per finanziare una proroga trimestrale con borsa per i dottorandi del XXXIII ciclo. E' un primo passo, ma non ci fermeremo". Lo dice in una nota il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia. "Tornerò presto a chiedere una proroga anche per i dottorandi del XXXIV e XXXV ciclo. Era giusto chiederla perché i dottorandi sono lavoratori come gli altri. E al pari degli altri hanno subito un blocco delle attività a causa del lockdown", aggiunge. (Com)