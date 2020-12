Bahrein: firmato decreto per consolato nel sud del Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, ha emesso un decreto reale che istituisce un consolato per il Bahrein a Laayoune nel sud del Marocco. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa ufficiale del Bahrain. "Il Re Hamad bin Isa Al Khalifa ha emesso il Decreto n. (84) per l'anno 2020 che istituisce un consolato generale del Regno del Bahrein nella città di Laayoun nel Regno del Marocco", si legge in una nota di Manama. Il Re del Bahrein ha accolto, giovedì, il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità del Regno del Marocco sulla regione marocchina del Sahara e l'apertura di un consolato statunitense nella città di Dakhla come un importante passo storico che rafforza la sovranità territoriale e i diritti marocchini nel Sahara. Il monarca del Bahrein ha elogiato l'annuncio del re Mohammed VI del Marocco di stabilire contatti ufficiali e relazioni diplomatiche tra il Regno e lo Stato di Israele. (Res)