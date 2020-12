Armenia: nuove proteste contro premier Pashinyan, bloccata strada che collega ad aeroporto di Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oppositori del primo ministro armeno Nikol Pashinyan, scesi nuovamente in strada oggi per chiederne le dimissioni, hanno bloccato l'incrocio della strada che porta all'aeroporto internazionale Zvartnots di Erevan. È quanto riferisce la stampa armena, secondo cui i manifestanti hanno chiesto alla polizia di concedere loro cinque minuti per tenere la manifestazione, dopodiché hanno lasciato l'autostrada e il traffico è ripreso. Le proteste sono in corso in Armenia dallo scorso 10 novembre, quando Pashinyan ha firmato un accordo trilaterale con l'Azerbaigian e la Russia per porre fine alle sei settimane di ostilità nell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Pashinyan ha accettato un cessate il fuoco concedendo tutte le regioni cuscinetto azerbaigiane che circondano il Nagorno-Karabakh e vaste aree del territorio. Molti armeni considerano le concessioni una sconfitta e un tradimento e decine di partiti di opposizione si sono uniti dietro le richieste di dimissioni di Pashinyan. (Rum)