Covid: Fontana, con meno restrizioni l'attenzione deve essere più alta

- "Dobbiamo ricordare che meno sono le restrizioni più deve essere alta l'attenzione quotidiana, in ogni singolo momento". Lo ha dichiarato in un messaggio su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel giorno in cui la regione è diventata "zona gialla". "I risultati contro il virus sono stati raggiunti grazie ai sacrifici e alla responsabilità dei lombardi, ai quali va ancora una volta il mio più grande ringraziamento - ha aggiunto - Questa è la strada su cui dobbiamo continuare". (Com)