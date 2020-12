© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensare a una crisi di governo oggi "significa privilegiare biechi interessi di cortile a scapito degli interessi nazionali. Per questo credo che Maria Elena Boschi bene abbia fatto a esplicitare la posizione di molti moderati rispetto alle tensioni in seno alla maggioranza in questi giorni". Lo dichiara in una nota Giacomo Portas, deputato di Italia viva. (Rin)