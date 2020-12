Algeria: prima apparizione Tebboune dopo contagio da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha parlato oggi agli algerini in un videomessaggio dalla sua casa dove trascorre la convalescenza in Germania, per la prima volta in quasi due mesi di assenza dopo il suo contagio da coronavirus. Tebboune ha ricordato di essere stato portato con urgenza all'estero quasi due mesi fa, dopo essere risultato positivo al Covid-19. “Sono sulla strada del recupero. Forse ci vorrà una settimana, due settimane o tre settimane, recupererò tutte le mie forze fisiche. La mia lontananza dal paese non significa che l'ho dimenticato. Tengo traccia di tutto ciò che accade e, se necessario, invio istruzioni alla Presidenza", ha affermato. Tebboune ha celebrato il primo anniversario della sua elezione il 12 dicembre 2019, annunciando la prosecuzione delle riforme politiche avviate con la revisione costituzionale. "Per le elezioni ho chiesto alla presidenza di vedere con la commissione incaricata di redigere la nuova legge elettorale per avviare l'operazione prevista dopo la revisione della costituzione", ha aggiunto. Tebboune ha parlato della situazione epidemiologica accogliendo con favore il calo dei contagi da Covid-19 che sono passati da "1300 casi a quasi 520". Per la situazione politica nella regione, “l'Algeria è forte, più forte di quanto alcuni possano pensare. Quello che sta succedendo ora è stato pianificato e l'Algeria non può essere destabilizzata", ha detto. (Res)