Bielorussia: proteste dell’opposizione, arrestati 135 manifestanti a Minsk

- La polizia bielorussa ha arrestato 135 manifestanti durante una marcia di protesta dell’opposizione che si è tenuta oggi nella capitale Minsk. Lo riferisce in una nota il gruppo per i diritti umani Viasna-96 (Primavera-96). Secondo i leader dell'opposizione, più di 30 mila persone sono state arrestate in Bielorussia dall'inizio delle proteste scoppiate dopo le contestate elezioni presidenziali dello scorso 9 agosto, vinte dal presidente uscente Alexander Lukashenko.(Rum)