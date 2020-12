Covid: Pd, non disperdere risultati, valutare nuove misure per contenere contagi durante festività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure indicate alcune settimane fa dal governo per contenere la curva della pandemia "stanno funzionando. Se la situazione in molte Regioni migliora è solo grazie a quelle misure di contenimento e a comportamenti coerenti e responsabili. Malgrado questo, il numero delle vittime è drammatico cosi come il numero complessivo dei positivi. Ora bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati e non tornare indietro. Per questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del Comitato scientifico nazionale, occorre valutare l'adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi". E' quanto emerso oggi nel corso di una riunione dei ministri del Partito democratico, Gualtieri, Boccia, Provenzano, Amendola, Guerini, De Micheli e Franceschini con i capigruppo di Camera e Senato, rispettivamente Graziano Delrio e Andrea Marcucci, il segretario Nicola Zingaretti e vicesegretario Andrea Orlando.(Rin)