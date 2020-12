Bolivia: ex presidente Mesa pronto a dialogo con governo su riforma giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader delle opposizioni della Bolivia, l'ex presidente Carlos Mesa, ha mostrato la disponibilità a trattare un "accordo nazionale" con il partito di governo Movimento per il socialismo (Mas). Un dialogo, ha detto Mesa intervistato dal quotidiano "Pagina Siete", rimesso alla "buona fede" che intenderà dimostrare il partito ma comunque offerto a un presidente, Luis Arce, che ha dismesso i panni da "imperatore" vestiti da Evo Morales. Mesa, giunto secondo alle presidenziali di ottobre e a quelle precedenti di ottobre 2019, ha rimarcato l'importanza dell'aspetto "simbolico" nell'esercizio del potere. "Direi che il presidente Arce sta cercando di differenziarsi dal senso da imperatore che aveva il presidente Morales", ha detto Mesa pur incalzando l'attuale capo dello stato a mostrare tratti caratteristici del suo programma tali da differenziarlo dalla passata gestione. Il cuore del possibile negoziato tra governo e opposizione è per Mesa la riforma del sistema della giustizia, "non solo perché è chiave della democrazia", ma anche per provare la "vera vocazione democratica del Mas". L'ex presidente si dice pronto a un confronto senza "trappole" e "in buona fede", apprezzando comunque la disponibilità del governo di aprirsi al dialogo: "non era mai successo prima", ha detto. (segue) (Brb)