Bolivia: ex presidente Mesa pronto a dialogo con governo su riforma giustizia (2)

- Nel frattempo, Mesa si augura che il Mas non sfrutti questi mesi "per portare a termine il suo regolamento di conti, inaccettabile". Durante la breve stagione del governo ad interim di Jeanine Anez, nato con le dimissioni forzate di Morales, la giustizia aveva istruito molte cause nei confronti del precedente esecutivo. Con il ritorno del Mas al potere, molti di quei fascicoli sono stati chiusi e altri se ne sono aperti nei confronti dei membri del governo di transizione. "Non può continuare la persecuzione politica e meno ancora pretendere di giudicare coloro che tecnicamente potrebbero avere qualche responsabilità con il sistema giuridico", ha detto Mesa accendendo i fari sul "giudzio al governo Anez". Il che non esime il leader di Comunità cittadina (Cc), dal chiedere un'inchiesta seria e approfondita sui fatti di violenza che sono seguiti alle dimissioni di Morales, con la reazione "sproporzionata" delle forze dell'ordine nel controllo delle manifestazioni popolari. (Brb)