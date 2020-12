Brexit: Coldiretti, con timore "no deal", +14 per cento pummarola italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il rischio del "No deal" volano le esportazioni italiane di cibo e bevande made in Italy nel Regno Unito dove fanno registrare un balzo record del 4 per cento, in netta controtendenza con l’andamento stagnante del commercio estero per emergenza Covid. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Fondazione Divulga sugli effetti dell’ipotesi piu' probabile di "No deal" sulla Brexit tra il Regno Unito e l’Unione europea. Tra i prodotti agroalimentari italiani che registrano l’incremento maggiore nelle vendite nel Regno Unito ci sono - sottolinea la Coldiretti in una nota - i derivati del pomodoro (pelati, polpe e passate) con un aumento del 14 per cento in valore nei primi nove mesi con ma che rischiano di subire l’impatto dei nuovi standard imposti con l’uscita del Regno Unito dalle Ue. A preoccupare i cittadini britannici è l’eventuale arrivo di dazi e ostacoli amministrativi e doganali alle esportazioni made in Italy con rincari di cibi e bevande di cui il Paese Oltremanica è fortemente deficitario. Circa un terzo della frutta e verdura consumata dagli inglesi, secondo l’analisi Coldiretti/Fondazione Divulga, viene dall’Unione europea dove cresce il rischio dei dazi che potrebbero scattare in caso di mancato accordo sulla Brexit, con un effetto dirompente sui mercati britannico e comunitari. (segue) (Com)