Brexit: Coldiretti, con timore "no deal", +14 per cento pummarola italiana (2)

- Senza accordo sulle regole con l’Unione europea, il Regno Unito - sottolinea la Coldiretti - rischia però anche di diventare il porto franco del falso made in Italy in Europa per la mancata tutela giuridica dei marchi dei prodotti italiani a indicazioni geografica e di qualità (Dop/Igp), che rappresentano circa il 30 per cento sul totale dell’export agroalimentare tricolore. I maggiori contraffattori del made in Italy a tavola nel mondo sono infatti gli Stati Uniti, con i quali gli inglesi hanno stretto un accordo commerciale, ma anche il Canada e l’Australia che fanno parte del Commonwealth. Si tratta purtroppo di un rischio reale come dimostrano le vertenze Ue del passato nei confronti di Londra con i casi della vendita di falso Prosecco alla spina o in lattina fino ai kit per produrre in casa finti Barolo e Valpolicella o addirittura Parmigiano Reggiano. (segue) (Com)