Polonia: proteste a Varsavia contro sentenza sull'aborto

- Migliaia di persone stanno protestando nella capitale polacca Varsavia contro la sentenza dell’ottobre scorso con cui la Corte costituzionale ha limitato il diritto all'aborto. La protesta, secondo quanto riferisce “Sputnik”, è stata organizzata dal movimento All-Poland Women's Strike, istituito nel 2016 a sostegno dei diritti delle donne. I manifestanti hanno bloccato diverse importanti arterie stradali della città, nonostante la polizia abbia ordinato loro di sgomberare l'area. Il 22 ottobre scorso la Corte costituzionale polacca ha dichiarato incostituzionale le norme che consentono l'aborto in caso di malformazione o malattia incurabile del feto. La relativa questione di costituzionalità è stata sollevata nel 2019 da un gruppo di 119 deputati, la maggior parte dei quali appartenenti a Diritto e giustizia (PiS). La sentenza, al momento non ancora pubblicata e quindi non in vigore, rende di fatto impossibile praticare l'interruzione di gravidanza in Polonia. Esso resta infatti consentito nei casi di pericolo per la vita e la salute della madre e nel caso di reati quali stupro e incesto. L'anno scorso questi casi ammontavano solamente a circa il 3 per cento del totale degli aborti legali praticati in Polonia. La sentenza, la cui pubblicazione delle motivazioni è attesa nei prossimi giorni, ha scatenato proteste in tutto il Paese, non solo in grandi città come la capitale Varsavia, ma anche in centri minori.(Vap)