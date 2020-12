Covid: Strada (Emergency), non ne usciremo prima di due-tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un Paese "superficiale perché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti, una cosa che non viene considerata con il dovuto rispetto e attenzione da parte di tutti". Lo ha rimarcato Gino Strada, fondatore di Emergency, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. Dalla pandemia "non usciremo prima di due tre anni, ma credo che la responsabilità individuale sia fondamentale" perché l'epidemia "non si risolverà con i primi mesi delle vaccinazioni" rispetto ai quali "ci sarà un primo momento di euforia", ma i vaccini "non limitano la trasmissione della malattia", ha chiarito Strada. (Rin)