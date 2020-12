Sahara: per Le Point riconoscimento Usa segna vittoria diplomazia Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito del settimanale francese "Le Point" ha pubblicato un sondaggio dal titolo: "La leadership del Marocco emerge rafforzata dall'ultima sequenza diplomatica intorno al Sahara e Israele?". Il "sì" ha ricevuto il 78,6 per cento dei voti, contro il 21,4 per cento del "no". In un articolo a firma di Benoît Delmas della rivista francese dal titolo: "Marocco vs Algeria: duello al vertice", il corrispondente del settimanale da Tunisi torna sul riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità del Marocco sul Sahara, convinto che "il Marocco abbia segnato punti a suo favore rispetto alla contesa con l'Algeria, ora sotto pressione". La rivista ha confrontato la situazione nei due paesi, osservando che mentre "il Marocco, sotto la guida di Mohammed VI, abbia ottenuto diversi risultati in vari campi (diplomazia africana, accordi commerciali, infrastrutture, hub finanziari, diplomazia religiosi), l'Algeria invece soffre di un governo contestato in piazza e di un vuoto ai vertici dello Stato”, riferendosi alla malattia del presidente Abdel Majid Tebboune. (Res)