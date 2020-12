Spagna: ministra Difesa Robles, le Forze armate sono "totalmente democratiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate spagnole si muovono all'interno della sfera costituzionale e sono "totalmente democratiche". Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia" la ministra della Difesa, Margarita Robles, nel commentare la lettera che diversi ex militari in pensione hanno inviato il 25 novembre scorso al re Felipe VI accusando il governo "social-comunista" del primo ministro, Pedro Sanchez, di "mettere a rischio la coesione nazionale". Secondo la Robles questi ex militari vogliono proteggersi in una condizione militare che non hanno più, legata alla Fondazione Franco con l'obiettivo molto irresponsabile da parte loro di mettere il re in una situazione complicata" e di "costringerlo ad assumere una certa posizione politica, quando ciò che dovrebbe caratterizzare la monarchia costituzionale è la neutralità", ha attaccato. La ministra della Difesa ha voluto, dunque, rimarcare la fedeltà di tutti i componenti delle Forze armate. "Sono persone preparate, addestrate che, nonostante ricevano stipendi molto bassi, sono molto impegnate nei confronti di tutti gli spagnoli". (segue) (Spm)