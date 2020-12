Spagna: ministra Difesa Robles, le Forze armate sono "totalmente democratiche" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla cancellazione del vertice bilaterale con il Marocco durante il quale si sarebbe affrontato il delicato tema dei flussi migratori verso le Isole Canarie, la ministra della Difesa ha assicurato che le relazioni tra i due Paesi sono buone sia in termini economici che nella "lotta contro l'immigrazione clandestina", aggiungendo che la Spagna aspira ad avere un ruolo di leadership nel Sahel. Per quanto riguarda, invece, il re emerito Juan Carlos, ha giudicato la sua azione "assolutamente inaccettabile sotto tutti i punti di vista", perché il primo obbligo di tutti i cittadini, ha detto, è quello di rispettare il Fisco, anche se ha fatto appello al diritto alla presunzione di innocenza. Dato che nelle democrazie le istituzioni sono al di sopra delle persone, ha rifiutato di estendere le sue "colpe" al re Filippo VI che ha giudicato "preparato e moderno adempiendo ai suoi obblighi". (Spm)